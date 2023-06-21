Havza Belediyesi sağanak sonrası cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Evlerde su baskınına da neden olan sağanak nedeniyle yollarda oluşan çamur birikintilerini temizlemek amacıyla Havza Belediyesi tarafından İcadiye, Bahçelievler, İmaret ve Yeni Mescit mahallelerinde yıkama ve temizlik çalışması yürütülüyor.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde Temizlik İşleri, Zabıta ve Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar yıkandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklarda çamur birikintileri oluştuğuna işaret ederek, "İlçe merkezinde dün akşam saatlerindeki yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su, çamur ve mıcır birikintilerini temizlemek ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza hızlı şekilde başladık. Halkımızın rahat ve güveni için 24 saat görevimizin başındayız." dedi.





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