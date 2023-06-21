Samsun'da bazı ilçe emniyet müdürlerinin görev yeri değişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bazı ilçe emniyet müdürlerinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Dursun Çiçek'in Elazığ'a atanmasının ardından yerine, Alaçam İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin getirildi.

Bafra Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser Ramazan Aktaş ise Alaçam Emniyet Müdür vekili olarak görevlendirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.