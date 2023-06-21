Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi olağanüstü genel kurulu yapıldı

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SAMSUN (AA) - Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste gerçekleştirilen genel kurulda divan heyeti başkanlığını KARADENİZBİRLİK Başkan Vekili Fahri Şahin, katip üyeliklerini ise Ahmet Ergin ve Tahir Tural yaptı.

Şahin, katılımcılara teşekkür ederek, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Olağanüstü genel kurulda kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmelik gereği dış denetçi atanması ve kooperatifin ana sözleşmesinde Ticaret Bakanlığının onayı ile değişiklik yapılması görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, "Yapılan denetçi belirlemesi ile daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuştuk. Genel kurulumuzun üyelerimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.





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