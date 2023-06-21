Salıpazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Engelli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı" kampanyası kapsamında çalışma başlatıldı.

Kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı tarafından 15 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kampanya dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'na kan bağışı aracı getirildi.

Kızılay Salıpazarı Şube Temsilcisi Emre Yaman, kan bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, kampanyaya destek veren bağışçılara teşekkür etti.

Kamu personeli ve vatandaşların ilgi gösterdiği kampanya kapsamında 68 ünite kan bağışı yapıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.