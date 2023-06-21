Havza Kaymakamı Nayman'dan hayvanseverlere teşekkür belgesi

SAMSUN (AA) - Yürüttükleri çalışmalarla sahipsiz hayvanların beslenmesi ve bakımına katkı veren Havza Hayvanseverler Platformu üyelerine Kaymakam Nayman tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen program öncesi Havza Hayvanseverler Platformu Başkanı Şiple Tunç ve beraberindekiler, Kaymakam Nayman'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nayman, sahipsiz hayvanlara destek olmanın önemine değinerek, "Hayvan haklarını ihlal etmeden sahipsiz hayvanlarına yaşam imkanı sağlamak durumundayız. Bu konuda belediye ekiplerimiz ve hayvanseverlerimizle insan sağlığını da riske atmayacak şekilde hareket ediyoruz. Burada en büyük pay, tabii ki gönüllülerimiz. Hayvanseverlerin ortak paydası olan sokak hayvanları üzerinden kurduğumuz gönül köprüsü ile sokak hayvanlarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Tunç da çalışmaları hassasiyetle yürüttüklerini anlatarak, "Sayın Kaymakamımız gibi insana, doğaya ve hayvanlara duyarlı biri ile çalışmak büyük bir şanstır. Hayat geçirdiğimiz proje ve uygulamalara destek vermekle elinden geldiği kadar da yardımcı olmaktadır. Her biri kendi imkanlar ile besleme yapan platform üyelerimize çetin geçen kış şartlarında mama desteği yaparak bizleri onurlanmıştır. Platform üyelerimiz adına Kaymakamımız Cengiz Nayman'a teşekkür ederim." diye konuştu.



Ziyaretin sonunda Nayman, Tunç ve platform üyelerine teşekkür belgesi verdi.





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