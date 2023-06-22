Salıpazarı'nda Antrenörler Günü kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Antrenörler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Salıpazarı Şehir Stadyumu'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Halil Akgül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam ile ilçede çeşitli branşlarda görev yapan antrenörler katıldı.

Antrenörler Günü'nü pasta keserek kutlayan Akgül, "Ülkemiz adına geleceğimizin sporcu ve şampiyonlarını yetiştiren tüm antrenörlerimizin gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.





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