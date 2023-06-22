Bafra TSO Üyelerine "Nöropazarlama ve yeni nesil pazarlama trendleri" anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra TSO Üyelerine "Nöropazarlama ve yeni nesil pazarlama trendleri" anlatıldı

AA

Bafra TSO Üyelerine "Nöropazarlama ve yeni nesil pazarlama trendleri" anlatıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri ve çalışanlarına yönelik "Nöropazarlama ve yeni nesil pazarlama trendleri" konulu seminer verildi.

Bafra TSO Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Avcı, yaptığı sonumda, pazarlamanın firmaların veya şirketlerin, herhangi ürün veya hizmetlerin müşterilerin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri süreci olduğunu söyledi.

Nöropazarlamanın ise tüketicilerin beyinlerinin reklam, markalaşma, paketleme, fiyatlandırma ve ürün tasarımı gibi farklı pazarlama uyaranlarına nasıl tepki verdiğini anlamayı amaçlayan bir pazarlama araştırması alanı olduğunu anlatan Avcı, "Bu alan, tüketici davranışı ve tercihleri hakkında fikir edinmek için nörobilim, psikoloji ve pazarlamayı birleştirir." dedi.

Programın sonunda yapılan yarışmada dereceye girenlere kitap hediye edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salıpazarı'nda Antrenörler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda Antrenörler Günü kutlandı
Samsun'da hapis cezası alan mahalle muhtarı görevden alındı
YEREL HABERLER Samsun'da hapis cezası alan mahalle muhtarı görevden ...
Salıpazarı yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı
YEREL HABERLER Salıpazarı yaz spor okulları düzenlenen törenle ...
Kolombiya'dan kaçak bindiği gemide 4 gün arkadaşının cenazesiyle yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Kolombiya'dan kaçak bindiği gemide 4 gün arkadaşının ...
Havza Kaymakamı Nayman'dan hayvanseverlere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Havza Kaymakamı Nayman'dan hayvanseverlere teşekkür ...
Salıpazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Samsun'dan 10 firma ihracatta Türkiye'nin ilk bin firması arasına girdi
YEREL HABERLER Samsun'dan 10 firma ihracatta Türkiye'nin ilk bin ...
Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi olağanüstü genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi olağanüstü genel ...
Samsun'da yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı
Samsun'da bazı ilçe emniyet müdürlerinin görev yeri değişti
YEREL HABERLER Samsun'da bazı ilçe emniyet müdürlerinin görev yeri ...
Havza Belediyesi sağanak sonrası cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor
YEREL HABERLER Havza Belediyesi sağanak sonrası cadde ve sokaklarda ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı salıverildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Samsun'un Havza ilçesinde sağanak taşkın ve su baskınına neden oldu
YEREL HABERLER Samsun'un Havza ilçesinde sağanak taşkın ve su ...
Deprem bölgesinde görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde görev yapan din görevlilerine ...
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris'ten Samsun TSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris'ten Samsun ...
Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 4 ...
Samsun'da 120 dönüm araziye 20 bin defne fidanı dikildi
YEREL HABERLER Samsun'da 120 dönüm araziye 20 bin defne fidanı ...
OMÜ Veteriner Fakültesinde mezuniyet töreni
YEREL HABERLER OMÜ Veteriner Fakültesinde mezuniyet töreni
Samsun'da Kapıkayafest 2023'ün güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'da Kapıkayafest 2023'ün güvenlik toplantısı ...
Asarcık'ta sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Asarcık'ta sağanak etkili oldu
Alaçamlı başarılı sporculardan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'a ziyaret
YEREL HABERLER Alaçamlı başarılı sporculardan İl Milli Eğitim Müdürü ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
19 Mayıs'tan Nurdağı Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu'na malzeme yardımı
YEREL HABERLER 19 Mayıs'tan Nurdağı Başpınar Şehit Murat Çınar ...
Samsunspor ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Samsunspor ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında iş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.