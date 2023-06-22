Bafra TSO Üyelerine "Nöropazarlama ve yeni nesil pazarlama trendleri" anlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri ve çalışanlarına yönelik "Nöropazarlama ve yeni nesil pazarlama trendleri" konulu seminer verildi.

Bafra TSO Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Avcı, yaptığı sonumda, pazarlamanın firmaların veya şirketlerin, herhangi ürün veya hizmetlerin müşterilerin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri süreci olduğunu söyledi.



Nöropazarlamanın ise tüketicilerin beyinlerinin reklam, markalaşma, paketleme, fiyatlandırma ve ürün tasarımı gibi farklı pazarlama uyaranlarına nasıl tepki verdiğini anlamayı amaçlayan bir pazarlama araştırması alanı olduğunu anlatan Avcı, "Bu alan, tüketici davranışı ve tercihleri hakkında fikir edinmek için nörobilim, psikoloji ve pazarlamayı birleştirir." dedi.

Programın sonunda yapılan yarışmada dereceye girenlere kitap hediye edildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.