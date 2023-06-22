Samsun'da kopyalanan anahtarla araç hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da araç hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu Nawar İbrahim Hussein Hussenin (41), otomobilini satın almak isteyen A.Y. ile buluştu.

Deneme sürüşü yapan A.Y, bu sırada otomobilin anahtarını kopyalattı, daha sonra almayacağını belirterek aracı sahibine teslim etti.

Bir gün sonra Hussenin, aracının park ettiği yerde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan araştırma sonucu A.Y. ile Ö.Ö, Y.A, B.K. ve A.K.M'nin aracı çalarak Terme ilçesinde anlaştıkları bir kişiye parçalatmak istedikleri tespit edildi.

Polis, düzenlenen operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı.

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