Samsun'da "7. Ot Yemekleri Festivali" başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun Turizmciler Derneği tarafından düzenlenen "7. Ot Yemekleri Festivali" başladı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde 25 Haziran'a kadar devam edecek festival kapsamında yöresel ot yemekleri stantları kuruldu.

Festival kapsamında ayrıca "doğada resim yapma" ve "oklavanı al gel" etkinlikleri ile "bitki çayı demleme" ve "ödüllü ot yemekleri" yarışmaları da gerçekleştirilecek.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, 17 festival projesi kapsamında düzenlenen "7. Ot Yemekleri Festivali"nin 4 gün süreceğini söyledi.

Festivale tüm vatandaşları davet eden Genç, "Otlu börekler, otlu yemekler, gözlemeler, tatlılar, turşular, hediyelik eşyaları bile festivalimize uygun olarak çalıştık. Ekolojik baskı yapan kadınlarımız var. Samsun gastronomisine, Karadeniz yemeklerine uyumlu bir festival. Tüm Samsunlu vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.





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