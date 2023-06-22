Terme'de yıl sonu müdürler kurul toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - Terme ilçesinde eğitim öğretim yılı sonu okul ve kurum müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.
Terme Halk Eğitimi Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakkı Düzgün başkanlığında şube müdürleri İsmet Güner ve Rabia Aydın Dalga ile okul ve kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda eğitim öğretim yılı boyunca yapılan faaliyetler değerlendirildi.
Okullarda eğitim öğretimin iyileştirilmesi, rahat ve huzurlu bir ortamın sağlanması için okul müdürlerine önemli görevler düştüğünü dile getiren Düzgün, bilimsel, kültürel projelerin ve sportif etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlanması, öğrencilerin takiplerinin yapılmasında gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi.
Okulların fiziki durumu hakkında bilgi alan Düzgün, bir önceki yıldan daha başarılı eğitim öğretim yılının geçmesi temennisinde bulundu.