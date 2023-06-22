Samsun'da patronunu silahla öldüren sanık hakim karşısında

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde patronu Ümit Şahin'i silahla öldürüp cesedini ahşap sandık içine koyan sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık O.C.K ile maktulün yakınları ve avukatı hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık, kendini savundu.

Maktulün dükkanında çalıştığını belirten O.C.K, şöyle devam etti:

"Ümit'in dükkanında uyuşturucu madde kullandık. Saat 21.00'den saat 03.00'e kadar beraberdik. Sabah verdiği borcu isteyip beni tehdit etti. Bana gün içinde tüm parayı ödemem gerektiğini söyledi. Gün içinde ödeyemeyeceğimi söyleyince tartışmaya başladık. Bana ve anneme küfretti. Beni itmeye başladı. Sonrasında ise yakama yapıştı. Benden yapılı olduğu için arkamdaki çekyata beni yatırdı. Çekyatın yanındaki kutuda silahı vardı. Daha önceden mermi Ümit tarafından namluya verilmişti. Silahı aldım, Ümit yakamdan tutup beni çekiştirdi. Silahı elime aldığımda tetik baş parmağımdaydı. Silah ateş aldı ve ensesine saplandı."

O.C.K, olay sonrasında panik halinde ne yaptığını bilmeden hareket etmeye başladığını öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

İddianamede, sanığın çalıştığı perdeci dükkanında patronu Ümit Şahin'den olay tarihinden 2 ay önce 30 bin lira borç aldığı ve bu borcu ödemediği aktarıldı.

Sanık ve patronunun arasının borç nedeniyle açıldığı belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli ile maktul, aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Maktul, kendisinde bulunan senedin ödenmesini istedi. Tartışma esnasında kendisine hakim olamayan şüpheli, iş yeri içerisinde bulunan tabancayı aldı ve maktulün kafasına bir el ateş etti. Ölmesinin ardından şüpheli, maktulün cebinde bulunan 30 bin liralık senedi, tabancayı ve maktulün cep telefonunu alarak iş yerinden çıktı."

19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen yıl 23 Aralık'ta vatandaşlarca çöp konteynerinin yanındaki ahşap kutuda erkek cesedi bulunmuş, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve tanıkların bilgisine başvuran polis, kutuyu yan binada oturan O.C.K. ile nakliye işi yapan E.A'nın bıraktığını belirlemiş, kalabalığı görerek olay yerine gelen O.C.K. ile E.A. gözaltına alınmıştı.



O.C.K, ifadesinde, 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i Atakum'daki iş yerinde silahla vurup battaniye ve kumaşlarla sararak ahşap kutuya koyduğunu, kokmaya başlaması üzerine nakliyeci E.A. ile 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık alana bıraktığını itiraf etmişti.



O.C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, E.A. ise serbest bırakılmıştı.









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