Çarşamba'da düzenlenecek Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri yarın başlayacak

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince gerçekleştirilen Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri, 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak.



Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında Elif Buse Doğan konseri, 24 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Konser öncesi Onur Paskap'ın Dj performansı da sergilenecek. Şenliklerde 25 Haziran Pazar günü saat 21.00'de de rap müzik sanatçısı Eypio sevenleriyle buluşacak.



2 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da ise Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde Geleneksel Rahvan At Yarışları yapılacak. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşecek yarışlarda, federasyon kuralları geçerli olacak. Toplam ödülün 189 bin lira olduğu yarışlar, federasyon hakemleri idaresinde gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm vatandaşları şenliklere davet etti.







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