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Samsun'da 80 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verecek "YAŞAM" açıldı

AA

Samsun'da 80 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verecek "YAŞAM" açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Sağlık Bakanlığınca 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) hizmete girdi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan YAŞAM görevlileri, kentte 80 ve üzeri yaşta bulunan yaklaşık 31 bin kişiye hizmet verecek.

Doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, her ay düzenli olarak 80 yaş ve üzeri bireyleri evinde ziyaret ederek gerekirse tedavisini yapacak. Evde tedavisi yapılamayan yaşlılar, randevu alınıp hastanede muayenesi gerçekleştirildikten sonra tekrar evine götürülecek.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, 2050'ye kadar Türkiye'deki yaşlı nüfusun üç kat artacağının öngörüldüğünü söyledi.

Samsun'da 80 yaş ve üzeri yaklaşık 31 bin kişi bulunduğuna işaret eden Oruç, "Bu vatandaşlarımızın hepsine ulaşarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde aile hekimi uzmanlarımızla beraber sağlık hizmetini sürdürmeye devam edeceğiz. Sağlıklı yaş alma merkezlerimiz 80 yaş ve üzeri yaşlılarımızın sağlık bakım hizmetlerinin sürdürülmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sonrasında koordinasyonun sağlanması amacıyla kuruldu." dedi.

Sağlık çalışanlarının irtibat kurduğu 80 ve üzeri yaştaki bireylerin tedavilerinin evde veya kurulan poliklinikte yapılacağını anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"Yaşlı bireylerin evden hastaneye, hastaneden eve nakillerini de sağlık personelimiz yapacak. Evde bakım ya da rehabilitasyon hizmetleri olacaksa bunları sağlamış olacaklar. Dolayısıyla bütüncül yaklaşım sergileyerek 80 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini karşılamış olacağız. Eğer farklı hastalıkları varsa polikliniğe geldikten sonra diğer hastalıklarla ilgili çalışan uzman hekimlerimiz, hastalarımızı değerlendirmiş olacak. Yanlarına refakatçi olarak sağlık çalışanlarımız, diğer polikliniklere götürerek ihtiyaçlarını aynı gün içinde karşılayıp sonrasında evlerine nakillerini sağlayacak bir yaklaşım sergilemiş olacaklar."

Oruç, YAŞAM'ın Çarşamba ve Bafra ilçelerindeki devlet hastanelerinde kurulduğunu, diğer ilçelerde de kurulması için çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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