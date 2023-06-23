Okul müdürleri Çanakkale gezisinin ardından Yakakent Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinden bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen İstanbul ve Çanakkale gezisinin ardından okul müdürleri, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma'ya ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ve okul müdürleri, Kıyma'ya Çanakkale'den getirilen asker heykelini hediye etti.



Kıyma, Yakakent Belediyesi olarak vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı çocuk ve gençlere aktarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Çanakkale Projesi çerçevesinde geleceğimizin teminatı gençlerimiz, atalarının tarih yazdığı topraklarda verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu yerinde öğreniyor. Destanlarımızın ve tarihimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek de öğrencilerin büyük sevinç ve heyecanla iştirak ettiği geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizin önemli bölümü gezi sayesinde ilk kez Çanakkale'yi görme şansına kavuştu. Heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklarımız Çanakkale ruhunu yerinde yaşayarak Kurtuluş Savaşı yıllarını tasavvur etti. Emeği geçen herkese çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.







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