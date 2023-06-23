Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yüksel D. idaresindeki 55 AGT 240 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Zeynep K'nin kullandığı 06 BKG 599 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Yüksel D. ile yanında bulunan Gülcan D. ve Miraç Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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