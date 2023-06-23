Ladik'te 1. Şaban Tektaş Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlenecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Ladik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şaban Tektaş tarafından 1. Şaban Tektaş Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirilecek.

Ladik Belediye Meclisi üyesi de olan Tektaş, yaptığı açıklamada, Ladik'in pehlivanlar diyarı olduğunu, pek çok yağlı güreş pehlivanı çıkardığını söyledi.



Buna rağmen yıllardır ilçelerinde yağlı güreşler yapılamadığına belirten Tektaş, "Birçok başpehlivan çıkardık, Türkiye'de marka olduk. Geçen yıl çok istememe rağmen bir türlü güreş turnuvası gerçekleştiremedik. Bu yıl karar verdim, kendi adıma ilkini gerçekleştireceğimiz 1. Şaban Tektaş Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni yapıyoruz." dedi.

Tektaş, 30 Haziran Cuma günü Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş alanında yapılacak yağlı güreşlere tüm güreşseverleri beklediğini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.