Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten Kurban Bayramı öncesi uyarı damızlık dişi uyarısı

SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi damızlık dişi küçükbaş ve büyükbaşların kurbanlık olarak alınıp satılmaması uyarısında bulundu.

Genç, yaptığı açıklamada, damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.



Hayvan varlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülmesi için damızlık vasfı bulunan dişi hayvanların korunması gerektiğini vurgulayan Genç, "Damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Bu, milli bir meseledir, ülkemiz hayvancılığı için önemli bir konu. Damızlık değeri olan hayvanlarımızı kurbanlık veya kasaplık olarak değerlendirirsek, yarın buzağı elde edemeyeceğiz." dedi.

Genç, vatandaşlardan alacakları kurbanlıkların küpesinin ve pasaportunun olup olmadığına, büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşını doldurmuş olmasına dikkat etmelerini istedi.

Gebe, yeni doğum yapmış dişi, gözünde salgı olan, topallayan, vücudunda şişlik ya da yara bulunan hayvanların satın alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Genç, "Bu hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi dinimizce de yasaklanmıştır. Hayvanların küpe numaraları ile pasaportunda bulunan numaranın mutlaka birbiriyle örtüşmesi gerekir. Küpesi veya pasaportu bulunmayan hayvanlar kesinlikle satın alınmamalı." diye konuştu.

Kurbanlık nakli ile ilgili de bilgi veren Genç, "Hayvan taşıyacak araç sahiplerinin nakliyeci yetki belgesi bulunmalıdır. Hayvanların bakımından sorumlu kişi de bakıcı yeterlilik belgesi almalıdır. Belirtilen şartlara haiz olmayan hayvanlar için kesinlikle veteriner sağlık raporu düzenlenemeyecek ve bu hayvanların pazarlanmasına izin verilmeyecek. Aksine hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca kesilen kurbanlıkların kulak küplerini ilgililere teslim edilmesi hayvan nüfusunun kontrolü için önemli." ifadelerini kullandı.





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