Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Havza'da KaymakamlıK tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığında gerçekleştirilen bayramlaşmada Kaymakam Cengiz Nayman, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla ilçe dışına çıkacak kurum amirleri olacağını öngörerek bayramlaşma programını erkene çektiklerini belirterek, "Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, kestikleri kurbanların kabul olmasını yüce Mevla'dan dilerim." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise katılımcıların ve tüm Havzalıların bayramını kutlayarak, "Havza Belediyesi olarak halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirler alındı. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım." diye konuştu.

Bayramlaşma programına Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.





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