Samsun'da evden hırsızlık iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı öne sürüldü.

Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Öner Sokak'taki müstakil evine giden Ömer Yıldırım, evin odalarının dağınık olduğunu, televizyonun da yerinde bulunmadığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





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