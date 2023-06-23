Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma kapsamında tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 696 gram sentetik uyuşturucu, 57 ecstasy hap, 2,74 gram kokain, 42,96 gram esrar, 27 kapsül sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda S.T, E.K, S.Ö, F.B, S.T, F.K, G.D. ve B.A. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Ö, savcılık talimatıyla salıverildi, diğer zanlılar ise adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında aranan iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.