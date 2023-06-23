Samsun'da Çarşamba OSB'de inşaat halindeki fabrikanın içindeki kulübe yandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat halindeki bir fabrikanın içinde bulunan kulübe yandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba OSB'de inşaatı devam eden bir fabrikadan duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Fabrika inşaatının içinde bulunan kulübedeki yangın, müdahale sonucu söndürüldü. Yangında kulübü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.





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