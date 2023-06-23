Bafra'da Kültür ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde Kültür ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Alparslan Türkeş Parkı'nda Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Yıl Sonu Etkinliği yapıldı.

Etkinlikte resim eğitimi, çini ve cam sanatı kursiyerleri tarafından hazırlanan çalışmalar sergilendi.



Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, 9 branşta 520 öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.







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