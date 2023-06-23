Samsunspor Basketbol Takımı'nda Süper Lig kutlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde Semt77 Yalovaspor'u yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Yılyak Samsunspor Basketbol Takımı, başarısını şehir turu atarak kutladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu yapan Yılyak Samsunspor Basketbol Takımı oyuncularına taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyu oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreninde ise basketbolcular ile taraftarlar, play-off şampiyonluğunu kutladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.