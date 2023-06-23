Samsunspor, defans oyuncusu L'ubomír Satka'yı transfer etti

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SAMSUN (AA) - Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, Slovakyalı defans oyuncusu L'ubomír Satka'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, en son Polonya ekibi Lech Poznan forması giyen L'ubomír Satka ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Slovakya Milli Takım'da da forma giyen tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





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