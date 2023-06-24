Bıçak bileme yaparak ek gelir elde ediyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Mertcan Keleş, Kurban Bayramı dolayısıyla talebi artan bıçak bileme işini yaparak ek gelir sağlıyor.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu Mertcan Keleş, Samsun'daki bir firmada çalışmaya başladı.



Keleş, üniversite öğrenimi öncesinde öğrendiği bıçak bileme işini, işinden kalan zamanlarda da yaparak ek gelir elde ediyor.

Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanda çalışan Keleş, AA muhabirine, üniversiteyi kazanmadan önce öğrendiği bıçak bilemeyi iş hayatından kalan zamanlarda sürdürdüğünü söyledi.

Kurban Bayramı öncesi bıçak bilemede yoğunluk olduğunu belirten Keleş, "Üniversiteye başlamadan bu işi yapan ustamı gördüm. 'Bana bu işi öğretebilir misiniz?' dedim. O da, 'Seni bir hafta denemem lazım, el becerini görmem gerekir.' dedi. Sonra çalışmaya başladım." ifadelerini kullandı.



Üniversitede öğrenimi sırasında da fırsat buldukça dükkana gelip çalıştığını anlatan Keleş, "Samsun'da özel bir firmada çalışıyorum. Üniversitede olduğu gibi iş hayatımda da boşta kalan zamanlarımda bıçak bileme ile uğraşıyorum. Yaşadığım hayattan memnunum, zevk alarak bileme yapıyorum." dedi.

Keleş, bıçakları ortalama 10 liraya bilediklerini kaydetti.





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