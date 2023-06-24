Terme Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklarını sürdürüyor

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi park ve bahçelerde genel temizlik ve bakım çalışması yapılıyor.

Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Terme Belediyesi, ilçedeki park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor. Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sosyal alanlarda temizlik gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca caddelerde çiçeklendirme ve peyzaj çalışması yapıyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddelerde aydınlatma yenileme ve onarım çalışmalarına başladı.





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