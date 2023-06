Çarşamba Belediyesince düzenlenen kurslara katılanlar gösteri sahneledi

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince düzenlenen kültür sanat kurslarındaki kursiyerler tarafından gösteri sahnelendi.



Çarşamba Belediyesi ile Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde zeka oyunları, Türk halk müziği, halk oyunları, bağlama, keman, piyano, gitar, tiyatro ve drama gibi branşlarda ücretsiz kurslar düzenleniyor.

Kurslara katılan kursiyerler, aldıkları eğitim sonucu hazırladıkları gösteriyi gerçekleştirdi. Programda piyano resitalinden yöresel halk oyunlarına kadar pek çok gösteri sergilendi.



Kurslarda başarılı olan kursiyerlere de sertifikaları verildi.



Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da her alanda vatandaşların yanında olmaya, her türlü hizmet ve programla hemşehrileriyle buluşmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Kültür sanat kurslarımızda yüzlerce öğrencimiz eğitim alıyor, ders görüyor. Çocuklarımız sanatla iç içe büyüyor, büyüklerimiz günlük hayatın stresini geldiği kurslarla atıyor. Halk oyunlarından tiyatro, gitar kursuna kadar her alanda kurslarımızda yüzlerce öğrencimiz eğitim aldı. Hem onların emeklerini gördük hem de sanat resitali yaşadık. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Programa Kaymakam Şükrü Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Enver Şahin ile vatandaşlar katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.