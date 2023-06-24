Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil B. idaresindeki 55 BS 517 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu otogar ışıkları mevkiinde Seçkin U. yönetimindeki 52 KD 150 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 52 KD 150 plakalı araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada Seçkin U. ile aynı araçtaki Kadirhan G. ve Kübra K. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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