Samsun'da kolu bahçenin demir korkuluğuna saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

İş Sanat Ben Anadolu ile Nysa Antik Kenti'nde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kolu bahçenin demir korkuluğuna saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Sarıcalı Mahallesi Sera Sokak'ta bulunan bir sitede yaşayan Betül Temiz (8), bahçede oynadığı sırada topunun dışarıya kaçması üzerine bahçe duvarına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Temiz'in kolu, demir korkuluğa saplandı. İhbar üzerine olay yerine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Temiz'in kolunun saplandığı korkuluk kesildi.

Kolunda demirle Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.