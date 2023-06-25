Samsun'da şarkıcı Elif Buse Doğan konser verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun Çarşamba Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında şarkıcı Elif Buse Doğan sahne aldı.

Çarşamba Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen konserde sahneye çıkan Elif Buse Doğan, kendisini dinlemeye gelenlere türkü ve şarkılar söyledi.



Bir süre önce "Ziller ve ipler" isimli şarkısını söylediğini dile getiren Doğan, "Türkiye'nin birçok yerinde, Avrupa'da ve Amerika'da konserlerimiz olacak. Onları da sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum, takip edebilirsiniz." dedi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, gelişmiş bir Çarşamba için sürekli çalıştıklarını belirtti.







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