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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

AA

Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yalçın A. (45) yönetimindeki 59 AAC 615 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara-yolu Dereköy mevkisinde, önce kaldırıma sonra yol kenarında bulunan demir koruluklara çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Gülşah A. (38) ile kızları Pelinsu A. (14), 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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