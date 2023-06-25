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Komşusunun tavsiyesiyle gittiği kursta 65 yaşında okuma yazma öğrendi

AA

Komşusunun tavsiyesiyle gittiği kursta 65 yaşında okuma yazma öğrendi

SAMSUN (AA) - ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Pakize Yalçınkaya, halk eğitimi merkezinde (HEM) düzenlenen kursa katılarak okuma yazma öğrendi.

Eşi 10 yıl önce yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Yalçınkaya, yaşadığı zorlukları gören ve kendisi de kursa giderek okuryazar olan komşusunun tavsiyesi üzerine Terme HEM'e başvurarak yetişkinlere yönelik birinci kademe okuma yazma kursuna başladı. İki sene kursa devam eden Yalçınkaya, okuryazar olarak belge almaya hak kazandı.

Yalçınkaya, AA muhabirine, okuma yazma bilmemenin pek çok zorluğu bulunduğunu söyledi.

Hastaneye veya markete gittiğinde yazıları okuyamadığı için zorluk çektiğine işaret eden Yalçınkaya, "Markete gidiyorum, alacağım şeyin ismini okuyamıyorum. Şimdi kendi işimi kendim yapıyorum. Okumayı öğrendiğim için çok mutluyum. Sokağa çıktığımda yazılara bakıyordum, hiçbir şey anlamıyordum. Şimdi sokağa çıktığımda gördüğüm her yazıyı okuyabiliyorum. Çok sevinçliyim, gerçekten okumak çok güzel bir duyguymuş." dedi.

Okumanın yaşı olmadığını vurgulayan Yalçınkaya, "Okuma yazmayı öğrenmeyi herkese tavsiye ediyorum ama erkenden öğrensinler, kimse benim gibi geç kalmasın. Ben çok geç kaldım, çok zorlandım. Bundan sonra hedefimde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek var. Okumayı seviyorum." ifadesini kullandı.

Terme HEM'de görevli sınıf öğretmeni İlhan Akbak da okuryazar sayısını artırmak için mahalle muhtarlıkları ve okul müdürlüklerine ulaşarak kurs faaliyetlerinden haberdar ettiklerini dile getirerek "Pakize Yalçınkaya ile başarılı bir kurs süreci geçirdik. Kendisini tebrik ediyorum. 65 yaşında olmasına rağmen azmederek kurs sürecini başarılı şekilde tamamladı. Okumanın yaşı yoktur. Kursumuza katılan herkesi okuryazar edebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Terme HEM Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan da 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 57 kişiye okuma yazma kursu verildiğini anlatarak birinci ve ikinci kademe kurslardan mezun olanların ortaokul diploması alması yönünde çalışma yaptıklarını kaydetti.

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