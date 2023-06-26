Samsun'da iki kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sefa Tuğra K. (24) yönetimindeki 48 AFK 449 plakalı kamyonet, Derbent Mahallesi'nde, Temel Ç'nin (61) kullandığı 52 FE 558 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Temel Ç. ve araçtaki Murat Ceylan (44) ile diğer kamyonette bulunan Sinan Toraman (29) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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