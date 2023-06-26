AK Parti'li Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Karaaslan, mesajında, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve bereketinin, dayanışmayla gelen huzurun insan hayatını çepeçevre sardığı bir bayrama daha sağlık içinde erişmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.



Bayramların eşsiz fırsatlar olduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:



"Bayramlar milletimize has güzelliklerin ve bizi biz yapan değerlerimizin zirveye ulaşarak aramızdaki sevgi ve muhabbeti kuvvetlendirmesi bakımından eşsiz fırsatlardır. Yaklaşmak anlamına gelen kurban ibadeti, toplumsal hayatımızda da insanları birbirine yakınlaştıran, değerlerimizin yeniden hatırlanmasına vesile olan özel bir anlama sahiptir. Kurban Bayramı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, kimsesizlerin mutluluğuna vesile olmak, yakınlarından uzakta olanların bayram sevincini paylaşmak, aile büyüklerimizle bir araya gelerek onlarla hasret gidermek demektir."



Kurban Bayramı’nı geçirmek için memleketlerine giden vatandaşların trafik kurallarına uymasını isteyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"İnancımızın ve kadim medeniyetimizin rehberliğinde bayramımızı ruhuna uygun şekilde idrak edebilmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kurban Bayramı’nı geçirmek üzere yollarda olan tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum. Bizler huzur içinde bir bayram geçirelim diye ailesini ve tüm sevdiklerini geride bırakarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İdrak etmeye hazırlandığımız Kurban Bayramı’nın ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

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