Samsun'da fırın bacasında çıkan yangın söndürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde ekmek fırınının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bir ekmek fırınının bacasında duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede edilerek söndürülen yangında, baca temizliği yapılması yönünde işletme sahibine uyarıda bulunuldu.





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