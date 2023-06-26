Havza'da Kurban Bayramı tedbirleri alındı

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SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

Havza Belediyesi tarafından bayram öncesi ve sonrası için Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçe Şefliği olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldı.

Çalışmalar kapsamında ilçede bulunan ibadethaneler, mezarlıklar, park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Ayrıca bayramın ikinci günü akşama kadar açık olan kurbanlık pazarında zabıta ekipleri ve veteriner hizmetleri birimi görevde olacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları kapsamında bir dizi tedbir alındığını belirterek, "Halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerimiz aldık. Belediyemize bağlı birimlerimizce ilçemizin temizliği ve halkımızın rahatı için her türlü çalışma planı yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce bayram boyunca görevinin başında olacak ve çalışmalarına devam edecek." dedi.

Vatandaşların dini ve hijyenik şartlara uyarak hayvana eziyet vermeden olmak kaydıyla kendi kurbanını kesebileceğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:



"Halkımızdan ricamız hem çevre hem de kendi sağlığımız için kesmiş oldukları kurbanların kullanılmayan atıklarını gelişi güzel atmamalarıdır. Kurban atıkları, hastalıklı organları sokağa atılmayacak, kedi köpek gibi hayvanlar tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülmesi gerekte. Hayvan pazarımız bayramın ikinci günü akşama kadar açık olacak ve veteriner hekimimiz tarafından da kurbanlık alanlara yardımcı olunmakta. Bunların yanı sıra zabıta, ilçeye dışarıdan gelen misafirlere her konuda yardımcı olacak. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, Cenabı Mevla'dan kurbanların kabulünü niyaz ederim."





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