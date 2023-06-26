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Havza Orman İşletme Şefliğinden ormanlara giriş yasağı açıklaması

AA

Havza Orman İşletme Şefliğinden ormanlara giriş yasağı açıklaması

SAMSUN (AA) - Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu Samsun Valiliğin aldığı karar ile orman yangınlarını önlemek amacı ile 01 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 'bazı istisnai durumlar dışında' ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirtti.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, yaptığı açıklamada il genelindeki ormanlık alanları yangınlara karşı korumak için Samsun Valiliğin aldığı karar ile 01 Temmuz ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında 'bazı istisnai durumlar dışında' ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirterek; “Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla Samsun Valiliğimiz tarafından bir dizi tedbir alındı.” dedi.

Mutlu, "Alınan tedbirler kapsamında 1 Temmuz ile 31 Ekim tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu araç kullanmak ve kamp yapmak yasaklandı. İzin verilen tesislerde ise günübirlik kullanım alanlarında 31 Ekim tarihine kadar ateşli piknik yapılabilecek ancak 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecek. Alınan kararlar çerçevesinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması da yasaklanmıştır. Ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Öte yandan sahipsiz hayvanları beslemek isteyenlerin izin alarak ormanlara girebilecekler.” diye konuştu.

Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığına değinen Mutlu, “Orman yangınları nedeniyle biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde bozulmalar görülür. Bunların önüne geçilmesi için halkımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerekli.” ifadelerini kullandı.

Yangına zamanında müdahalenin de önem taşıdığına değinen Rıdvan Mutlu, “Vatandaşlarımız ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ve 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber vermelidir. Orman varlıklarımızın, doğanın ve canlıların korunması için halkımızı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Samsun Valiliği tarafından alınan kararın Havza Belediyesi, Havza Müftülüğü ile diğer kurum ve kuruluşlarca halka duyurulması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, “Bu kapsamda belediyemiz anons sistemi aracılığı duyuru yapıyoruz ve camilerimizde halkımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılmaya başlandı.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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