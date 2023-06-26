Terme’de bayram alışverişi yoğunluğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kurban Bayramı arifesi öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ilçe merkezinde kurulan pazarlarda yoğunluk oluştu.

Terme ilçesinde bayram arifesi öncesi vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için merkezde kurulan çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşattı. Arife öncesi satışlarının artmasıyla mutlu olduğunu söyleyen pazarcı esnafı Hatice Uyanık, “İnsanlar cıvıl cıvıl, bayram geldi çok mutluyuz. Satışlarımız da güzel her gün bayram olsun.” dedi.

Esnaf Dursun Ali Torun ise, bayram öncesi oluşan yoğunluk dolayısıyla alışveriş hareketliliğinin artmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Caddelerde oluşan kalabalık sürücülere zor anlar neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.