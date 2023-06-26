Samsun'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çarşamba-Ayvacık kara yolu Cecil mevkisinde Erdem G. idaresindeki 55 AFG 981 plakalı otomobilin arka tekerleklerinin kopması sonucu şeritten çıkarak Haşim B'nin kullandığı 55 AFJ 164 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Gizem Uçak (17) ağır olmak üzere otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba ve Ayvacık Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Gizem Uçak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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