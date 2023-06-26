Alaçam'da kalp krizi geçiren hasta için hava ambulansıyla Samsun'a götürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir hasta, ambulans helikopter ile Samsun'a sevk edildi.



Rahatsızlanarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvuran Şahin Yılmaz'ın (58) kalp krizi geçirdiği belirlendi.



İlk müdahalesi burada yapılan Yılmaz'ın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.



Yılmaz, Alaçam Şehir Stadı'na iniş yapan ambulans helikopter ile Samsun'a götürüldü.





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