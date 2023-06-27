Samsun'da hafif ticaret aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi Cemiyet 4. Sokak'ta hafif ticari araç, bisikletli Emir Ç'ye (10) çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.





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