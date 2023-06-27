Samsun'da balık tutarken suya düşen kişi hayatını kaybetti

Demir yollarında neden taşlar olur?

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde balık tutarken dere içerisindeki gölcüğe düşen kişi boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Müsücep mevkisinde Çatak Deresi'nde oluşan doğal su birikintisinde yeğeniyle birlikte balık tutan Seyit Aydoğan (39), dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Aydoğan sudan çıkamazken yeğeni durumu ailesine haber verdi.



Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan Aydoğan'ın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.



Savcılık incelemesinin ardından Aydoğan'ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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