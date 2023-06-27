Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alaattin A. yönetimindeki 55 YC 691 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Mahmut Özcan Caddesi'nde Süleyman T'nin kullandığı 28 YC 246 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Sudanaz A, düşerek yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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