THK'den kurban derisi bağışı çağrısı

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SAMSUN (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Havza Şube Başkanı İzzet Gültekin, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derisi bağışını kabul ettiğini belirterek, vatandaşlara kuruma bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Gültekin, yaptığı açıklamada, vatandaşların kurban derilerini istedikleri vakıf ya da kuruma bağışlayabileceklerine işaret etti.

Kurban derilerinin piyasada çok ucuz fiyata satıldığını vurgulayan Gültekin, "THK olarak kurban derilerinin değerini bulması için ihale ile satmakta ve hayır sahiplerinin hayırlarının tam değerini bulmasına vesile olmaktayız. Kurbanda amaç, hayır yapmaktır. Bu hayrı yaparken insanların dini duygularını istismar edenlere dikkat edilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

THK'nin Türkiye'nin sivil havacılığına önemli desteği bulunduğuna dikkati çeken Gültekin, şunları kaydetti:

"Vereceğiniz kurban derisi bağışları ile havacılığımızın güçlenmesine, ülkemizin geleceği bakımından en büyük güvencemiz olan kanatlı bir gençlik yetiştirilmesine katkıda bulunacaksınız. Gençlerimize ücretsiz havacılık eğitimi verilebilecek, Türkiye'nin ilk Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi ülkemizin hizmetinde bulunabilecektir. THK Üniversitesinde burslu öğrenciler okutularak havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel yetiştirilmesine, orman yangınlarına havadan müdahale edilmesine, 7 gün 24 saat hava ambulans hizmeti verilmesine yardımcı olmanın gurur ve huzurunu yaşayacaksınız."

Gültekin, THK'nin havacılık alanında 97 yıllık tecrübesi bulunduğunun altını çizerek, "Havaların sıcak geçmesi nedeniyle kurban derilerinin bozulmaması için az da olsa tuzlanması gerekmektedir. En kısa zamanda görevlilere makbuz karşılığında teslim edilen deriler değerini bulacaktır. Kurban Bayramı müddetince kurban derilerini teslim etmek isteyen vatandaşlarımız, THK Samsun Şubesi '0362 431 21 85' ile '0536 579 34 64' ve '0536 506 40 80' nolu telefonları arayarak görevli araca teslim edebilirler." dedi.

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