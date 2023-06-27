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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da kanala düşen kişi arama çalışmaları sırasında ortaya çıktı

AA

Samsun'da kanala düşen kişi arama çalışmaları sırasında ortaya çıktı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düştüğü için aranan kişi, çalışmalar sırasında yürüyerek arama kurtarma ekiplerinin yanına geldi.

Gece saatlerinde evli ve bir çocuk babası A.Ş'nin (31) Çetinkaya Mahallesi'nde su kanalına düştüğü görenler, çevrede aramaya başladı.

Çalışmalarından sonuç alamayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi su altı arama kurtarma personeli, jandarma ve vatandaşlar, bölgede yaklaşık 4 saat A.Ş'yi aradı.

Bu sırada A.Ş, yürüyerek arama kurtarma ekiplerinin yanına geldi. Kıyafetleri ıslak olan A.Ş, 112 Acil Servis ekibince tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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