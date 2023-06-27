Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan Kurban Bayramı mesajı

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kılıç, mesajında, bayramların toplumsal dayanışmanın, sevgi ve hoşgörü gibi kardeşlik duygularının pekiştirildiği günler olduğuna işaret etti.



Bunun farkındalığı içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunan Kılıç, "Kurban Bayramı'nı bu anlamda bir fırsat olarak görmeliyiz. Bizi güçlü kılan, bizi bugünlere taşıyan birlik ve beraberliğimizin Kurban Bayramı vesilesiyle daha da güçlenerek kuvvetleneceğine inancımı ifade ederken, bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmaya, yüzlerini güldürmeye ve sofralarına katkı vermeye devam etmeliyiz. Kırgınlıkları, küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakıp, gönül kapılarımızı ardına kadar açık tutalım. Çocuklarımıza ve gençlerimize çok özel bir bayram örneği olalım. Bayramların aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan birer muhabbet bağı olduğunu onlara gösterelim. Büyüklerimizin gönüllerini alalım, yüreklerinden kopup gelen dualarına mazhar olalım." ifadelerini kullandı.



Kılıç, başta hemşehrileri olmak üzere Türk milleti ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.





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