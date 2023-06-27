Yakakent Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali 8-9 Temmuz'da yapılacak

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SAMSUN (AA) - Yakakent Belediyesi tarafından organize edilen "Yakakent Belediyesi Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali", 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.



İlçede düzenlenen ve 8 Temmuz'da açılış töreniyle başlayacak festival kapsamında Türkiye Petank Birinci Lig 2. Etap müsabakaları finali ile devam edecek.



Festivalin ikinci gününde ise yüzme, yağlı direk, ördek yakalama, halat çekme gibi yarışmalar yapılacak.



Yarışmaların ardından dereceye girenlere ödüller verilecek. Gün sonunda da Grup Sepken, İrem Güral ve Kolpa Grubu sahne alacak.





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