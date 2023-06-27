Havza Muhtarları Derneğinden düğünlerde silah kullanılmaması uyarısı

SAMSUN (AA) - Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, bayram tatili dolayısıyla ilçe genelinde çok sayıda düğün yapılacağını belirterek, düğünlerde havaya mermi atılmamasını uyarısında bulundu.

Şahin, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilini birçok kişinin memleketinde geçirdiğini, bayram boyunca ve bayram sonrası ilçe genelinde birçok düğün olduğunu belirtti.

Çok sayıda gurbetçinin bayram tatili dolayısıyla Havza'ya geldiğine işaret eden Şahin, "Çifte bayram yapmak isteyen vatandaşlarımız tatili fırsat görerek düğün organizasyonlarını bu tarihlere denk getirdi. Çifte bayramlarımız acı günümüz olmasın diyerek İçişleri Bakanlığımız tarafından düğünlerde silah atılmaması için bir dizi tedbir alındı. Halkımızın can ve mal güvenliği açısından bu tedbirlere uymaları gerekli." dedi.

Düğünlerde havaya mermi atılmasının önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mutluluğa Kurșun Sıkma, Geleceği Karartma" uygulaması kapsamında düğün, nişan, kına gibi etkinliklerde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alındığını, farkındalık afişlerinin organizasyon yerlerine asılmasının zorunlu hale getirildiğini anlatan Şahin, "Mutluluğa Kurșun Sıkma, Geleceği Karartma' yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılacak. Düğünlerde silah atılmasının önüne geçilmesi için muhtarlara da önemli görevler düşüyor. Muhtarlarımız bölgelerinde havaya ateș açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. Genç çiftlerimizin, çocuklarımızın en mutlu günlerinin en kötü günlerden birisi haline gelmemesi için tüm halkımızın duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Havai fişek kullanımının da yasak olduğunun altını çizen Şahin, "Düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek kullanımı yasak. Özellikle havaların ısınmasıyla atılacak havai fişekler orman, tarla ve ev yangınlarına sebebiyet verebilmekte. Hem kendimizin hem çevremizdekilerin can ve mal güvenliği acısında düğünlerimizde silah ve havi fişek atmayalım, acı günler yaşamayım." ifadesini kullandı.





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