Terme'de selde zarar gören içme suyu şebekesinin onarımı tamamlandı

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SAMSUN (AA) - Terme'de şiddetli yağışların ardından zarar gören içme suyu şebekesindeki çalışmalar tamamlandı.

Terme Belediyesi, 6 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Köybucağı-Evci içme suyu isale hattının Bazlamaç Hacıali mevkisinde zararın meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.



SASKİ Terme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bakım onarım çalışmaları tamamlanarak şebekeye yeniden içme suyu verildi.



Terme Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgemizdeki yoğun yağış nedeniyle zarar gören Köybucağı-Evci içme suyu isale hattının Bazlamaç Hacıali mevkisi, dere kenarında 300 metrelik bölümündeki bakım onarım çalışması tamamlandı. Bayram öncesi hemşehrilerimizi susuz bırakmamak için özveriyle çalışan SASKİ ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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