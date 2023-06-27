Samsun'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir inşaatta çalışan Bilal Yüksel (49), dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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